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Страхование мест массового скопления людей станет обязательным
20.06.2017 16:14
«Закон об обязательном страховании мест скопления людей уже готов» - заявил глава службы надзора над страхованием Котэ Суламанидзе.
По его словам, проект уже направлен в парламент.
«Такая практика уже давно принята за рубежом. Массовые мероприятия, стадионы, рынки, торговые центры, кинотеатры, рестораны, и т.д, все они будут обязаны получать страховой полис, так как если там произойдет несчастный случай, у организаторов или владельцев должны быть финансовые возможности компенсировать убытки - речь идет как о здоровье присутствовавших граждан, так и собственного имущества» - заявил он.
По его словам, правительство сейчас определяет список такого рода объектов, которые попадают под действие новых регуляций.
«Недавно произошел пожар в торговом центре «Детский мир», и сейчас пострадавшие требуют компенсации от городских властей, не соглашаясь на те условия, которые им предлагаются. Если б они были застрахованы, то ничего подобного бы не случилось. 300 человек, которые потеряли имущество во время пожара, смогли бы спокойно получить компенсации, и им не пришлось бы месяцами требовать помощи от государства» - заявил Котэ Суламанидзе.
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