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Черноморская рыба из Грузии будет допущена на рынок Евросоюза


20.06.2017   21:42
Черноморская рыба из Грузии будет допущена на рынок Евросоюза – официальное решение ЕС опубликует во вторник, сообщил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария, выступая на презентации веб-страницы www.dcfta.gov.ge.

Договор о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) является неотъемлемой частью Соглашения об ассоциации Грузии с Евросоюзом, подписанного в Брюсселе в июне 2014 года.

Договор включает устранение тарифных и также нетарифных барьеров и урегулирование широкого спектра вопросов, связанных с торговлей. На веб-странице размещена детальная информация практического и законодательного характера о DCFTA на грузинском и английском языках.

Презентация веб-страницы министерства экономики и устойчивого развития Грузии прошла в тбилисском выставочном центре ExpoGeorgia в понедельник. На презентации присутствовал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, глава Минэкономики Георгий Гахария, посол Евросоюза в Грузии Янош Херман и другие.

«Евросоюз 20 июня планирует опубликовать официальное решение о допуске экспорта черноморской рыбы в Евросоюз… После меда это еще один грузинский продукт животного происхождения, который в результате нами осуществленных реформ будет допущен на рынок Евросоюза», — заявил Гахария, поздравив всех с данным фактом.

Директорат Еврокомиссии по здравоохранению и защите прав потребителей в мае 2016 года рекомендовал внести Грузию в список стран, откуда разрешен импорт меда в страны Евросоюза. В декабре 2016 года Евросоюз завершил формальные процедуры по экспорту грузинского меда на европейский рынок.






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