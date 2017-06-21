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Грузинская компания названа среди самых успешных и богатых организаций мира


21.06.2017   13:03
Грузинскую компанию Carexpress назвали среди самых успешных и богатых организаций мира. По заявлению основателя компании Шоты Жвания изданию "Сакмис курси", награду им вручил BID GROUP, который ежегодно проводит церемониал награждения компаний, и избирает их по разным критериям.

"Были представлены компании 60 стран, даже не знаю, откуда, или как их отобрали. Вероятно, отбор произошел на основании компаний, объединенных в их базе. Из Грузии была представлена только наша кампания"- заявил Шота Жвания.

По его же словам, Carexpress осуществляет перевозки не только в Грузии, но и за ее пределами.

"Мы осуществляем перевозки прямо из Америки в Украину, а также в нескольких странах Африки. Мы также перевозили груз в Аргентину. У нас есть прямые отношения почти со всеми ведущими компаниями в мире в нашей сфере"- говорит Жвания.

По его же словам, компания Carexpress уже 10 лет оперирует на грузинском рынке, и является полностью грузинской компанией, которая в среднем завозит в Грузию 400-450 автомашин.







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