Национальный банк не позволяет лари укрепиться - СМИ

21.06.2017 17:05 Национальный банк Грузии за последние два дня осуществил валютные интервенции на 30 миллионов долларов и изъял с рынка доллары. Это действие указывает на то, что НБГ пытается удержать курс на отметке 2,40. НБГ не позволяет лари укрепиться и мешает режиму плавающего курса. Финансисты так или иначе согласны с действиями НБГ, но для того, чтобы ситуация не была такой туманной, нужна четко сформулированная политика, которая поможет избежать спонтанных решений. За последние два дня НБГ изъял с рынка на валютных аукционах 30 млн долларов. Это означает, что НБГ искусственно вмешивается в валютные аукционы и не позволяет лари укрепиться. Это противоречит объявленной ими же политике «плавающего курса». Получается, что правительство и НБГ пытаются удержать курс на высокой отметке, потому что бюджет запланирован на отметке 2,50, пишет газета «Резонанси».



Учредитель «Новой экономической школы» Паата Шешелидзе называет действия НБГ оправданными. По его словам, будет хорошо, если действия НБГ примут вид четко определенной политики, в противном случае удержать курс не удастся. «Решения НБГ не так ясны и из-за текущих процессов они принимают спонтанные решения. С одной стороны, это не очень хорошее решение. Если мы выбираем в монетарной политике какой-то принцип, будущие решения станут намного яснее. Сейчас есть отметка 2,40 и я не вижу ничего плохого в сохранении этого обменного курса, потому что мы сохраняем стабильность. Будет лучше, если это примет вид юридически оформленной четко сформулированной стратегии, чтобы потом не принимались другие решения (если вдруг кто-то захочет самовольно что-то изменить). Мы не знаем, что задумал НБГ. Единственное, что мы видим, это обменный курс 2,40 и это неслучайно. Они поняли, что прежняя политика была ошибкой. Хорошо, если курс твердый, а не меняется «от каждого дуновения ветра». Исходя из этого, мне сложно угадать задуманную ими политику», - отметил Шешелидзе, по словам которого, если мы планируем сохранять курс, то нужно перестроить и юридическую сторону, и монетарную политику.



Конкретный шаг НБГ не считает проблемой и профессор Давид Асланишвили, но он обращает внимание на постоянную проблему НБГ, которая связана с займами рефинансирования. Пока этот вопрос остается острейшей нерешенной проблемой, говорить о долгосрочной стабильности финансист отказывается. «В Грузии есть плавающий курс и НБГ определил средневзвешенный курс на отметке 2,50. Мы часто критикуем НБГ за неадекватные действия, но в данном случае они поступили правильно. НБГ защитил лари от спекулятивного и излишнего укрепления, потому что позднее произошло бы то, что и совсем недавно, когда они не вмешались и с отметки 2,60 курс лари укрепился до отметки 2,37 и вновь взлетел до 2,55. Тот случай сократил фактор доверияе.



Сейчас туристический сезон и именно на этом этапе является определяющей сезонная экономика. Возникает спрос на лари и поступает иностранная валюта. В данном случае НБГ защитил лари от лишних спекуляций. Но следует признать, что он искусственно вмешивается в процессы. Претензией в адрес НБГ было и остается недееспособность перед пирамидой займов рефинансирования», - отметил Асланишвили, по словам которого, пока этот вопрос остается острейшей проблемой и не решается, говорить о долгосрочной стабильности просто излишне, говорится в статье.















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