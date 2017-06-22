Посол ЕС о необходимости оживления экономики сельских районов в Грузии

22.06.2017 15:02 Посол Европейского Союза (ЕС) в Грузии Янош Херман посетил ряд объектов и инициатив по развитию сельского хозяйства и сельских регионов страны в рамках поддержки финансируемой ЕС Европейской программы соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD). Визиты программы ENPARD в Кварели и Лагодехи были частью двухдневного официального визита посла в Кахети, который был посвящен исследованию возможностей и ситуации с поддержкой ЕС в экономической сфере данного региона.



Посол ЕС посетил виноградники и фруктовые сады сельскохозяйственных кооперативов программы ENPARD "Саба" в деревне Гавази Кварельского района. Также останавливались и в нескольких инициативах по сельскому развитию чтобы встретиться с членами Локальной группы активистов Лагодехи (LAG).



"Сельское хозяйство и развитие сельских районов безусловно играет важную роль в деле устойчивого развития Грузии", – отметил посол Херман. "Практически половина населения страны проживает в сельской местности и работает в сфере сельского хозяйства. Оживление экономики сельских районов и наращивание потенциала Грузии в сельском хозяйстве, следовательно, являются жизненно необходимыми задачами для повышения благосостояния населения и активизации развития экономики страны", – добавил он.



Помимо этого, посол ЕС принял участие в неделе климатической дипломатии и акции по уборке вместе с грузинской молодежью, посадив дерево в поддерживаемом ЕС дендропарке Лагодехи. В пресс-релизе ENPARD говорится, что эти визиты на объекты финансируемых ЕС проектов сельскохозяйственного развития и развития сельских районов в Кахети дали возможность послу ознакомиться с информацией из первых рук об успехах и вызовах сельской общины Грузии, а также о результатах предоставляемой Евросоюзом поддержки в данном секторе.















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