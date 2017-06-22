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Стоимость железнодорожного сообщения до Батуми может подорожать


22.06.2017   17:57
Поездка в летний сезон поездом Тбилиси-Батуми возможно, подорожает. Информацию распространила газета "Батумелеби". По предварительной информации, стоимость поездки, возможно, подорожает до 60 лари.

"Официальное заявление в связи со стоимостью поездки мы сделаем позже. Однако могу сказать, что мы работаем над корректировкой цен. Корректировка коснется только стоимости поездки вагонами бизнес и первого класса"- говорят в "Железной дороге Грузии".

По информации "Железной дороги Грузии" сезонные цены будут действовать с начала июля по 15 сентября, а в остальной период будут несезонные цены.

Сегодня "Железная дорога Грузии" распространила информацию о назначении дополнительного рейса в связи с увеличением количества пассажиров в направлении Батуми.








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