Стоимость железнодорожного сообщения до Батуми может подорожать

22.06.2017 17:57 Поездка в летний сезон поездом Тбилиси-Батуми возможно, подорожает. Информацию распространила газета "Батумелеби". По предварительной информации, стоимость поездки, возможно, подорожает до 60 лари.



"Официальное заявление в связи со стоимостью поездки мы сделаем позже. Однако могу сказать, что мы работаем над корректировкой цен. Корректировка коснется только стоимости поездки вагонами бизнес и первого класса"- говорят в "Железной дороге Грузии".



По информации "Железной дороги Грузии" сезонные цены будут действовать с начала июля по 15 сентября, а в остальной период будут несезонные цены.



Сегодня "Железная дорога Грузии" распространила информацию о назначении дополнительного рейса в связи с увеличением количества пассажиров в направлении Батуми.



















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