Азербайджанские инвесторы обвиняют грузинских партнеров в присвоении средств

22.06.2017 19:41 Группа азербайджанских инвесторов теряет в Грузии 1 500 000 долларов. Они обвиняют грузинских партнеров в присвоении денег. Следствие по делу ведется уже три года, сообщает «Рустави 2».



Азербайджанским бизнесменам сказали, что не могут вернуть им сумму, поскольку использовали ее для покупки земли. Между тем, эта территория принадлежит свидетелю прокуратуры по делу Гиги Угулава, Георгию Капанадзе, по прозвищу "Рыжа", и Илье Кокая. По словам азербайджанских бизнесменов, именно эти люди покровительствуют их партнерам.



Член неправительственной организации "Центр реформы правоохранителей" Вахтанг Беридзе заявил, что лоббистом Капанадзе и Кокая является бывший главный прокурор Отар Парцхаладзе.



Владельцы земли не комментируют вопрос.



Азербайджанские бизнесмены предполагают, что если бы не покровители их бывших партнеров, давно вернули бы свои деньги.

















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