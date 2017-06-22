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Gulf Air осуществил первый прямой рейс из Бахрейна в Тбилиси


22.06.2017   22:40
Первый прямой рейс национальной авиакомпании Бахрейна Gulf Air по маршруту Манама-Тбилиси-Манама был осуществлен в четверг.

Самолет одной из крупнейших авиакомпаний в мире приземлился в Тбилисском международном аэропорту в 15 часов по тбилисскому времени и отправился в Бахрейн через час (16:00 по тбилисскому времени), сообщили в TAV Georgia.

Авиарейсы будут осуществляться трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам самолетами Airbus 320-321. Соответствующее разрешение Агентство гражданской авиации министерства экономки и устойчивого развития Грузии выдало Gulf Air в феврале 2017 года.

Авиакомпания планирует осуществлять рейсы до конца летнего навигационного сезона.

Бахрейнская авиакомпания Gulf Air заинтересовалась грузинским авиарынком в 2016 году. Соглашение о воздушном сообщении правительства Грузии и Бахрейна заключили 21 января прошлого года.

Gulf Air — флагманская авиакомпания Королевства Бахрейн, основанная в 1950 году, входит в список крупных компаний мира. Gulf Air осуществляет полеты в 43 города 24 стран, расположенных на трех континентах мира.

В последние годы в Грузии динамично развивается сфера туризма — из года в год растет число иностранных отдыхающих, в том числе и из Бахрейна. В 2016 году Грузию посетило порядка 2,5 тысяч бахрейнских визитеров, что на 34% больше по сравнению с 2015 годом.

"Спутник-Грузия"





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