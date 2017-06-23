Польша может заблокировать строительство «Северного потока»

23.06.2017 12:55 Глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк заявил, что Варшава может заблокировать реализацию российского проекта "Северный поток-2". Об этом он рассказал в эфире телеканала TVP.INFO.



Глава нефтегазовой компании сообщил, что он надеется на то, что Польше удастся блокировать строительство газопровода: "Конечно. Мы находимся в авангарде тех, кто протестует против строительства этого газопровода".



Возняк не считает задачу по блокированию нереальной, поскольку ранее польская компания и правительство выступили против эксклюзивного доступа "Газпрома" к наземному ответвлению "Северного потока" - газопроводу OPAL, и европейские судебные органы поддержали это решение.



“Если мы соблюдаем букву закона и выполняем европейские нормы права, то можем достичь многого. Если мы будем соблюдать нормы Третьего энергетического пакета ЕС, то мы можем задержать реализацию "Северного потока-2" и избежать петли, которая сжимается вокруг Польши, Словакии, всех стран от Чехии до Балтики, не говоря уже об Украине", - резюмировал Возняк.















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