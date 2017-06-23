Ограничение шума создаст проблемы увеселительным заведениям - клубный бизнес

23.06.2017 17:26 Представители клубного бизнеса комментируют введение в силу нового закона, запрещающего громкую музыку в определенных местах, и в определенное время.



По их мнению, данное обязательство негативно повлияет на их работу.



По словам учредителя клуба «Мост» Тамуны Аскандер, в случае если клуб не нуждается в монтаже звукоизоляции, то соответствующее обязательство, зафиксированное в законе, потребует лишних, неоправданных расходов, и негативно отразится на бизнесе.



«Зачем тратить лишние деньги на звукоизоляцию ночного клуба, из которого звук и так никуда не выходит? Это принесет нам дополнительные убытки, так как любой лишний расход плохо действует на развития бизнеса» - заявила она.



По ее словам, прежде чем обязывать клуб делать звукоизоляцию, необходимо провести экспертизу, так как многие ночные клубы находятся в таких местах, что исходящий из них звук никому не мешает.



Менеджер клуба «Библиотека» Георгий Чагунава заявил, что новый закон нанесет вред его объекту, так как он открытый, и звук выходит на улицу.



По его мнению, если снизить громкость музыки, то это приведет к сокращению числа посетителей, так как в клубы, как правило, идут именно за громкой музыкой.



«У такого рода клубов нет никакой возможности установить звукоизоляцию, соответственно, придется снижать громкость. В таком случае число посетителей наверняка снизится, потому, что никто не будет ходить в клуб где играет тихая музыка. Не думаю, что мы сможем таким образом привлечь иностранных туристов. Скорее всего работы просто не будет» - заявил он.



По его словам, новый закон может реально обанкротить ночные клубы, в результате они закроются, а персонал останется без работы.



Директор ночного клуба «Лондон» Тамар Масурашвили заявила, что ее конечно беспокоит то, что шум мешает жителям, но при этом она опасается, что новое решение может лишить ее бизнес перспективы развития.

















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