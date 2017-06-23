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Продажи в торговых объектах на проспекте Пекина упали на 30-50%
23.06.2017 18:02
В торговых объектах, расположенных на проспекте Пекина в Тбилиси, на 30-50% сократились продажи. В брэндовых и небрэндовых магазинах одежды заявляют, что в течение последней одной недели поток потребителей гораздо низкий, чем в аналогичный период минувшего года.
По сообщению Commersant, владельцы и менеджеры магазинов связывают снижение количества покупателей и сокращение продажи с реабилитацией дороги. Часть заявляет также, что июнь месяц, и вообще лето и так не является активным периодом для продажи, и в этот период люди меньше ходят в торговые объекты.
Примечательно также, что почти все магазины по улице Пекина объявили скидки, что в такой форс-мажорной ситуации должно привлечь потребителей.
Из-за запланированных работ по реабилитации, улицу Пекина перекрыли от здания архива до гостиницы holiday inn. Движение автомашин осуществляется лишь в одну сторону. Работа ведется в 24-часовом режиме, и предположительно, завершится до 10 сентября.
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