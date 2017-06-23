Финансовая информация крупных компаний станет публичной

23.06.2017 20:00 До 1 октября 2018 года крупные компании должны представить в недавно открытой "Службе бухгалтерского учета, отчетности, и аудита" финансовые отчеты, проведенные аудиторскими компаниями, после чего данная служба разместит финансовую информацию компаний на специально созданном веб-портале. Это означает, что любого рода финансовая информация о компаниях (доходы, прибыль, и др.) будет доступной для всех.



У компаний среднего и малого размера будет обязательство передачи финансовой информации Службе надзора, и затем ее публикации до 1 октября 2019 года, но в данном случае допускается исключение, и информация определенного вида по-прежнему остается конфиденциальной.



"По международным стандартам в Грузии учет и отчетность проводится с 2000 года, однако до сих пор не было такого государственного органа, который бы принимал, и публиковал эту информацию. А также вводится требование аудита для предприятий первой и второй категории. Это небольшое количество предприятий, по предварительному анализу их около 400. Это крупные предприятия, которые исполняют значительную роль в экономике, и в отношении них существуют определенные обязательства. Кроме того, более надежной и прозрачной отчетностью будет лучше оцениваться эффективность менеджмента, что важно также и для инвесторов"- заявил "Общественному вещателю" руководитель "Службы бухгалтерского учета, отчетности, и аудита" Юрий Долидзе.



По его словам, возможно для некоторых компаний требование проводить аудит будет дополнительным расходом, но этот процесс принесет им больше пользы, поскольку у компаний будет детальная информация об их финансовом положении, и доверие инвесторов возрастет.



Обнародование финансовой отчетности компаний предусмотрено договором Ассоциации, оформленным с Евросоюзом.

















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