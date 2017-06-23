Казахская Sunkar Air осуществила первый рейс в Батуми

23.06.2017 22:04 Казахская авиакомпания Sunkar Air в летний туристический сезон приступила к выполнению рейсов по маршруту Алматы-Батуми-Алматы.



Первый самолет авиакомпании приземлился в Батумском международном аэропорту в пятницу в 9:30 по местному времени и отправился в Алматы через полтора часа – в 11:00, сообщили в TAV Georgia.



Полеты будут осуществляться один раз в неделю — по пятницам на воздушном судне типа Boeing B737-800.



В направлении Батуми в летний туристический сезон рейсы будут осуществлять восемь новых авиакомпаний, в том числе и российские Nordstar Airlines, Severstal и Nordavia.



Всего в летний сезон в направлении Батуми будут летать самолеты 23 авиакомпаний.



В последние годы в Грузии динамично развивается сфера туризма — из года в год растет число иностранных отдыхающих, в том числе и из Казахстана. Основной поток туристов в летний сезон приходится на черноморский край Грузии. Одним из самых популярных мест отдыха для туристов является Батуми.



Грузию в 2016 году посетили более 6,3 миллиона иностранцев, из них 1,4 миллиона человек побывали в Аджарии. В 2016 году Грузию посетило порядка 48,9 тысяч казахских визитеров, что на 33% больше по сравнению с 2015 годом.















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