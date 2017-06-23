Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В мае туристы из Грузии потратили за границей 43 миллиона долларов


23.06.2017   22:39
Национальный банк Грузии зафиксировал рекордный рост операций, осуществленных за границей с банковских платежных карт, выданных в Грузии.

По данным Национального банка, с платежных банковских карт, выданных в Грузии, за границей в мае 2017 года были совершены операции на сумму 103 миллиона лари (около 43 миллионов долларов). Этот показатель является рекордным и превышает аналогичный показатель 2016 года на 49%.

Поток туристов из Грузии значительно вырос после отмены виз в страны Шенгена 28 марта 2017 года. Без оформления визы граждане Грузии могут совершать краткосрочные туристические, деловые и гостевые визиты в страны Евросоюза.

По данным правительства Грузии, безвизовым режимом за два с половиной месяца воспользовались более 20 тысяч грузинских граждан.

Согласно исследованию организации ACT, самым популярным направлением для граждан Грузии является Италия. Затем следуют Франция, Германия и Испания.

Попасть из Тбилиси в страны Европы прямым рейсом можно на самолете авиакомпании Wizz Air. С сентября 2016 года венгерский лоукостер осуществляет из Кутаисского аэропорта авиарейсы по следующим направлениям: Милан, Берлин, Мюнхен, Дортмунд, Ларнака, София и Лондон. Стоимость билета на эти авиарейсы в оба конца составляет около 40 евро.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Мини-ГЭС от «Росатома» будет установлен в Грузии
Иорданская авиакомпания начинает выполнение рейсов Амман-Батуми
В Каспи, Сачхере, и Зестафони будут построены ветряные электростанции
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россияне, абхазы и осетины вновь покинули Женевские переговоры
Убийца Геннадия Сулаберидзе в Гагре сдался правоохранителям
В Гагре застрелили 50-летнего Геннадия Сулаберидзе
Изнасилование 13-летней девочки братом «депутата» вызвало в Сухуми большой протест
Факты изнасилования в Абхазии не единичны, но они не разглашаются - психолог
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
К обсуждению проекта запланированных в конституции изменений парламент Грузии вернется через три месяца
Парламентские выборы в Грузии 2020 года будут проведены по смешанной избирательной системе
Срок полномочий президента, избранного в 2018 году путем прямых выборов, будет продлен на один год
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна