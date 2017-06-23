В мае туристы из Грузии потратили за границей 43 миллиона долларов

23.06.2017 22:39 Национальный банк Грузии зафиксировал рекордный рост операций, осуществленных за границей с банковских платежных карт, выданных в Грузии.



По данным Национального банка, с платежных банковских карт, выданных в Грузии, за границей в мае 2017 года были совершены операции на сумму 103 миллиона лари (около 43 миллионов долларов). Этот показатель является рекордным и превышает аналогичный показатель 2016 года на 49%.



Поток туристов из Грузии значительно вырос после отмены виз в страны Шенгена 28 марта 2017 года. Без оформления визы граждане Грузии могут совершать краткосрочные туристические, деловые и гостевые визиты в страны Евросоюза.



По данным правительства Грузии, безвизовым режимом за два с половиной месяца воспользовались более 20 тысяч грузинских граждан.



Согласно исследованию организации ACT, самым популярным направлением для граждан Грузии является Италия. Затем следуют Франция, Германия и Испания.



Попасть из Тбилиси в страны Европы прямым рейсом можно на самолете авиакомпании Wizz Air. С сентября 2016 года венгерский лоукостер осуществляет из Кутаисского аэропорта авиарейсы по следующим направлениям: Милан, Берлин, Мюнхен, Дортмунд, Ларнака, София и Лондон. Стоимость билета на эти авиарейсы в оба конца составляет около 40 евро.



"Новости-Грузия"











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