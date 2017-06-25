В Грузии производителям запретят называть «сыром» продукты из сухого молока

25.06.2017 12:52 С 1 июля в Грузии вступают в силу изменения в технический регламент о молоке и молочных продуктах, сообщает Национальное агентство продовольствия.

В соответствии с изменениями, «сыром» смогут называться только те продукты, при изготовлении которых использовалось натуральное молоко. Наносить слово «сыр» на этикетки продуктов, произведенных из сухого молока, будет запрещено.



Изменения также касаются сливочного масла. Название «сливочное масло» можно будет использовать только для продуктов, содержание молочных жиров в котором составляет не менее 39% и не более 79%.



«Изменения вызваны тем, что в последнее время, производство сыра из сухого молока приняло широкие масштабы, что создает неконкурентные условия для бизнес-операторов, работающих в этой области. Новые регуляции также будут способствовать защите потребительских интересов, добросовестному продвижению бизнеса, росту конкурентоспособности на местном рынке и развитию в стране животноводческого сектора», — сказал глава Национального агентства продовольствия Зураб Чекурашвили.



В настоящее время ведомство проводит информационную кампанию, в рамках которой организуются встречи с производителями молока и молочных продуктов в масштабах всей страны.

В случае, если производители нарушат новые правила, после их вступления в силу, они будут оштрафованы на 400 лари (порядка 165 долларов), в случае повторного нарушения сумма штрафа составит 1200 лари (около 500 долларов).



Технический регламент молока и молочных продуктов был задействован в Грузии в августе 2015 года. Постановление определяет общие принципы регуляции на этапах производства, переработки и дистрибуции молока, молочных и молокосодержащих продуктов.



"Новости-Грузия"











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