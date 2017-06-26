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Организаторы GEM FEST-2017 ожидают увеличения числа гостей на 40%


26.06.2017   12:40
Фестиваль электронной музыки GEM FEST-2017 состоится с 14 июля по 14 августа, и подготовка к нему уже идет полным ходом - заявил учредитель фестиваля Георгий Сигуа.

Фестиваль состоится в приморском поселке Анаклиа.

«В этом году мы ждем роста числа иностранных гостей на 40%, и это – как минимум» - заявил он.

По его словам, на территории, где будет проходить фестиваль, разместится более 100 объектов, в том числе – 60 точек общественного питания.

«Мировая сеть Hard Rock Cafe выразила желание сотрудничать с нашим фестивалем. Уже получено согласие со стороны центрального офиса, и в настоящее время на местном уровне рассматриваются конкретные вопросы. Кроме того, точно можно сказать, что в фестивале примут участие Coffee Bean, кафе Radio Energy, сеть ресторанов «Пасанаури», китайские, японские, итальянские, и иранские рестораны. Будут также открыты представительства различных магазинов и торговых сетей» - заявил Георгий Сигуа.

По его словам, также растет количество компаний по производству алкогольных и безалкогольных напитков, которые также намерены принять участие в фестивале.

«Уже есть согласие со стороны части производителей, с остальным ведутся переговоры. В целом на территории фестиваля будут объекты, которые позволят получить услуги и приобрести товары там же, на месте» - заявил Георгий Сигуа.






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