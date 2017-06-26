|
Япония выделила правительству Грузии средства на развитие автомагистрали Восток-Запад
26.06.2017 15:53
Церемония открытия "East-West Highway Improvement Project"(Проект по развитию автомагистрали Восток-Запад) состоится в Зестафони в четверг, 27 июня.
На церемонии будут присутствовать премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе, парламентский вице-министр по внешним делам Японии Мотоме Такисава, посол Японии в Грузии Тошио Каитани, представители компаний-подрядчиков и другие официальные гости.
На строительство автобана Восток Запад правительство Японии выделило кредит 17,722,000,000 йен и 4,410,000,000 йен правительству Грузии через Японское агентство международного сотрудничества (JICA). Целью является усиление транспортных возможностей страны через развитие этой магистрали способствуя поощрению устойчивого экономического роста и стабильности общества.
Япония осуществляет ряд проектов вместе с правительством Грузии, включая грантовые проекты, техническое сотрудничество и кредиты в рамках официальной помощи в целях развития. Помощь Японии Грузии превысила 410 млн долларов США и охватывает широкий спектр отраслей, как развитие экономической инфраструктуры, агро- и социальный сектор, культура и развитие человеческих ресурсов.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна