Япония выделила правительству Грузии средства на развитие автомагистрали Восток-Запад

26.06.2017 15:53 Церемония открытия "East-West Highway Improvement Project"(Проект по развитию автомагистрали Восток-Запад) состоится в Зестафони в четверг, 27 июня.



На церемонии будут присутствовать премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе, парламентский вице-министр по внешним делам Японии Мотоме Такисава, посол Японии в Грузии Тошио Каитани, представители компаний-подрядчиков и другие официальные гости.



На строительство автобана Восток Запад правительство Японии выделило кредит 17,722,000,000 йен и 4,410,000,000 йен правительству Грузии через Японское агентство международного сотрудничества (JICA). Целью является усиление транспортных возможностей страны через развитие этой магистрали способствуя поощрению устойчивого экономического роста и стабильности общества.



Япония осуществляет ряд проектов вместе с правительством Грузии, включая грантовые проекты, техническое сотрудничество и кредиты в рамках официальной помощи в целях развития. Помощь Японии Грузии превысила 410 млн долларов США и охватывает широкий спектр отраслей, как развитие экономической инфраструктуры, агро- и социальный сектор, культура и развитие человеческих ресурсов.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

