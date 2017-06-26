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Япония выделила правительству Грузии средства на развитие автомагистрали Восток-Запад


26.06.2017   15:53
Церемония открытия "East-West Highway Improvement Project"(Проект по развитию автомагистрали Восток-Запад) состоится в Зестафони в четверг, 27 июня.

На церемонии будут присутствовать премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе, парламентский вице-министр по внешним делам Японии Мотоме Такисава, посол Японии в Грузии Тошио Каитани, представители компаний-подрядчиков и другие официальные гости.

На строительство автобана Восток Запад правительство Японии выделило кредит 17,722,000,000 йен и 4,410,000,000 йен правительству Грузии через Японское агентство международного сотрудничества (JICA). Целью является усиление транспортных возможностей страны через развитие этой магистрали способствуя поощрению устойчивого экономического роста и стабильности общества.

Япония осуществляет ряд проектов вместе с правительством Грузии, включая грантовые проекты, техническое сотрудничество и кредиты в рамках официальной помощи в целях развития. Помощь Японии Грузии превысила 410 млн долларов США и охватывает широкий спектр отраслей, как развитие экономической инфраструктуры, агро- и социальный сектор, культура и развитие человеческих ресурсов.






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