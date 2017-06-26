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Нацбанк Грузии скупает валюту


26.06.2017   20:23
Национальный банк Грузии на валютном аукционе приобрел сегодня $20 млн, средневзвешенный курс лари к доллару на торгах составил 2,4077.

С начала года Нацбанк на пяти состоявшихся аукционах купил почти $70 млн. За этот период курс лари укрепился на 9%.

При этом в прошлом году Национальный банк осуществлял интервенции в обоих направлениях — как продажи, так и покупки иностранной валюты, и в результате за год чистые продажи составили $1,7 млн.

Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на вторник, составляет 2,4075, что на 0,0036 лари выше, чем в понедельник.






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