Нацбанк Грузии скупает валюту

26.06.2017 20:23 Национальный банк Грузии на валютном аукционе приобрел сегодня $20 млн, средневзвешенный курс лари к доллару на торгах составил 2,4077.



С начала года Нацбанк на пяти состоявшихся аукционах купил почти $70 млн. За этот период курс лари укрепился на 9%.



При этом в прошлом году Национальный банк осуществлял интервенции в обоих направлениях — как продажи, так и покупки иностранной валюты, и в результате за год чистые продажи составили $1,7 млн.



Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на вторник, составляет 2,4075, что на 0,0036 лари выше, чем в понедельник.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

