|
Нацбанк Грузии скупает валюту
26.06.2017 20:23
Национальный банк Грузии на валютном аукционе приобрел сегодня $20 млн, средневзвешенный курс лари к доллару на торгах составил 2,4077.
С начала года Нацбанк на пяти состоявшихся аукционах купил почти $70 млн. За этот период курс лари укрепился на 9%.
При этом в прошлом году Национальный банк осуществлял интервенции в обоих направлениях — как продажи, так и покупки иностранной валюты, и в результате за год чистые продажи составили $1,7 млн.
Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на вторник, составляет 2,4075, что на 0,0036 лари выше, чем в понедельник.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна