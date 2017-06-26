Тринадцать стран ЕС решили выступить против "Северного потока – 2"

26.06.2017 20:57 Тринадцать стран Евросоюза выразили поддержку предложению наделить официальных лиц ЕС правом вести переговоры с Россией по поводу возражений в отношении газопровода "Северный поток – 2", который строится из России в Германию и пройдет в обход Украины.



Как сообщает Рейтер, в ходе неформальной дискуссии среди министров энергетики Евросоюза, в состав которого входят 28 стран, они выступили против строительства трубопровода "Северный поток – 2", по которому Россия сможет перекачивать больше газа от российского Балтийского побережья в Германию.



Как ожидается, страны ЕС осенью должны проголосовать за мандат, наделяющий представителей Европейской комиссии правом выступать на переговорах с Россией от имени блока в целом. Германия, основной выгодополучатель от трубопровода, рассматривает его как чисто коммерческий проект. Канцлер Ангела Меркель на прошлой неделе говорила, что не видит никакой роли для Еврокомиссии в переговорах о "Северном потоке – 2".



План отражает разногласия внутри ЕС насчет того, как вести бизнес с Россией, поставки из которой покрывают треть газовых потребностей ЕС, несмотря на санкции против Москвы в связи с ее военным вторжением на Украину. В частном порядке чиновники ЕС выразили надежду, что прямые переговоры с Россией приведут к отсрочке проекта до 2019 года, что лишит "Газпром" рычагов на переговорах по транзитным тарифам для Украины, через которую проходят все основные пути поставок газа в Европу. Германия, Австрия и Франция, где есть фирмы, сотрудничающие с "Газпромом", отказались взять слово в понедельник в ходе дебатов.















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