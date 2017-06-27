Водителям тбилисских такси придется брать спецразрешение на работу

27.06.2017 10:59 Мэрия Тбилиси работает над введением новой регуляции для водителей такси. По словам начальника Тбилисской транспортной службы Мамуки Мумладзе, водители такси будут обязаны пройти регистрацию, и разместить в машине специальное информационное табло. В результате изменений, водители будут также обязаны представить медицинскую справку. Законодательное изменение вступит в силу предположительно с 2018 года.



"Мы хотим, чтобы первый этап регуляции был безболезненным для водителей такси, и комфортным для пассажиров. У водителей такси обязательно должно быть информационное табло, где будет идентифицировано, кто оказывает услугу пассажиру, номер телефона и данные водителя, если водитель представляет компанию такси, тогда на табло должны быть указаны данные компании и карточка водителя. Если в такси не будет такого информационного табло, это будет означать, что он не получил соответствующее разрешение городской транспортной службы для осуществления такой деятельности.



Наличие данного разрешения автоматически будет означать, что водитель предъявил медицинскую справку в орган, выдающий разрешение, а автомашина, на которой он оказывает услугу пассажиру, технически исправна. В то же время на первом этапе разрешение должно стоить столько, что будет приемлемо для водителя. Документы, которые я перечислил, увеличат комфорт пассажира, и он будет знать, кого останавливает, и к кому садится в машину. Думаю, с начала будущего года мы перейдем на конкретные действия в данном направлении"- заявил в беседе с "Квирис палитра" начальник транспортной службы Мамука Мумладзе.



По разным подсчетам в Тбилиси ежедневно передвигаются 50 000- 60 000 такси. Главной причиной такого количества такси является проблема безработицы в стране, из-за чего часть владельцев легковых машин начинают заниматься частным извозом, чтобы прокормить семью.

















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