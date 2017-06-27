С 1 июля билет в вагон первого класса на поезд Тбилиси-Батуми будет стоить 60 лари

27.06.2017 19:01 Стоимость билетов на железнодорожный поезд Тбилиси-Батуми с 1 июля будет увеличена. Так, билеты мест первого класса будут стоить 60 лари вместо нынешних 25, а второго класса - 25 вместо 18.



Ранее уже сообщалось о намерениях ГЖД повысить цены в летний туристический сезон.



"Официальное заявление в связи с ценами сделаем позже, однако могу сказать, что работаем над корректировкой цен. вместе с тем, хочу подчеркнуть, что стоимость поездки вагоном второго класса не подвергнется корректировке. Корректировка коснется только стоимости поездки вагонами бизнес и первого класса", - заявляли ранее в ГЖД.



Пока не известно, сколько будет стоит поездка в вагонах бизнес-класса. Обычная стоимость бизнес-класса - 35 лари, а на сезон стоимость возрастала до 55 лари.















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