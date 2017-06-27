Премьер открыл новую объездную дорогу Кутаиси-Зестафони

27.06.2017 20:04 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня принял участие в церемонии открытия 15,2-километрового участка объездной дороги Кутаиси-Зестафони (регион Имерети, на западе Грузии).

Открытием этой дороги полностью вошла в эксплуатацию 56,5-километровая дорога Зестафони-Кутаиси-Самтредия.



Строительство дороги осуществлялось в рамках модернизации транзитной магистрали Восток — Запад. Правительство Грузии планирует завершить строительство главной транспортной артерии к концу 2020 года.



В рамках проекта была построена четырехполосная скоростная дорога с бетоноасфальтным покрытием, девять параллельных мостов, два транспортных узла, четыре пешеходных моста, подземные переходы и другая инфраструктура.



Стоимость проекта, который финансировался Агентством международного сотрудничества Японии (JICA) 71 миллионов лари (порядка 29,5 миллиона долларов) и 22 миллиона евро.



Трасса Восток –Запад или Европейская транзитная дорога Е-60 является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте, Франция и заканчивается в Иркештаме, Киргизия.



В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.



Финансовую поддержку проекту «Восток-Запад» вместе с Японией оказывают Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Евросоюз.



Кутаиси станет самым важным узлом Грузии, который соединит восток и запад, юг и восток, заявил на церемонии открытия дороги Квирикашвили.

По словам премьера, это очень важная автомагистраль, которая соединит Кутаиси с высокогорными курортами Местия и Тетнулды (Западная Грузия), а также с климатическим курортом Абастумани в Южной Грузии.



«Имерети – сердце Грузии. Проекты, которые мы осуществляем, а также богатейшее культурное наследие этого региона, превратит это место в истинный центр страны», — отметил Квирикашвили.



По словам главы грузинского правительства, осуществляется как никогда ранее множество проектов, а со второго квартала будущего года начнется реализация ряда важных инвестиционных и инфраструктурных проектов, капитальные расходы будут удвоены, что возможно при участии партнеров.



«Мы являемся очевидцами отрезка беспрецедентного развития в истории Грузии», — сказал Квирикашвили.















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