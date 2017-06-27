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Премьер открыл новую объездную дорогу Кутаиси-Зестафони
27.06.2017 20:04
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня принял участие в церемонии открытия 15,2-километрового участка объездной дороги Кутаиси-Зестафони (регион Имерети, на западе Грузии).
Открытием этой дороги полностью вошла в эксплуатацию 56,5-километровая дорога Зестафони-Кутаиси-Самтредия.
Строительство дороги осуществлялось в рамках модернизации транзитной магистрали Восток — Запад. Правительство Грузии планирует завершить строительство главной транспортной артерии к концу 2020 года.
В рамках проекта была построена четырехполосная скоростная дорога с бетоноасфальтным покрытием, девять параллельных мостов, два транспортных узла, четыре пешеходных моста, подземные переходы и другая инфраструктура.
Стоимость проекта, который финансировался Агентством международного сотрудничества Японии (JICA) 71 миллионов лари (порядка 29,5 миллиона долларов) и 22 миллиона евро.
Трасса Восток –Запад или Европейская транзитная дорога Е-60 является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте, Франция и заканчивается в Иркештаме, Киргизия.
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.
Финансовую поддержку проекту «Восток-Запад» вместе с Японией оказывают Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Евросоюз.
Кутаиси станет самым важным узлом Грузии, который соединит восток и запад, юг и восток, заявил на церемонии открытия дороги Квирикашвили.
По словам премьера, это очень важная автомагистраль, которая соединит Кутаиси с высокогорными курортами Местия и Тетнулды (Западная Грузия), а также с климатическим курортом Абастумани в Южной Грузии.
«Имерети – сердце Грузии. Проекты, которые мы осуществляем, а также богатейшее культурное наследие этого региона, превратит это место в истинный центр страны», — отметил Квирикашвили.
По словам главы грузинского правительства, осуществляется как никогда ранее множество проектов, а со второго квартала будущего года начнется реализация ряда важных инвестиционных и инфраструктурных проектов, капитальные расходы будут удвоены, что возможно при участии партнеров.
«Мы являемся очевидцами отрезка беспрецедентного развития в истории Грузии», — сказал Квирикашвили.
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