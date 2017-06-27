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На банковские перечисления между Ираном и Грузией по-прежнему действуют ограничения - бизнесмен
27.06.2017 23:11
Несмотря на снятие санкций с Ирана, на банковские перечисления между Ираном и Грузией по-прежнем действуют ограничения. Бизнесмен Нази Аласания, которая завозит из Ирана битум, заявляет, что проблема до сих пор не снята и расчеты с партнерами ей приходится вести наличными.
По словам бизнесмена, именно проблема банковских транзакций является главным фактором, из-за чего затруднены иранские инвестиции в Грузию.
"Фактически, санкции не были отменены. Как раньше мы мучились, так и сегодня с партнерами ведем расчет наличными. Все по-старому, как в условиях санкций. Этот процесс мешает и осуществлению инвестиций", - заявляет бизнесмен.
По информации Нази Аласания, по данному вопросу между Ираном и Грузией ведутся переговоры.
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