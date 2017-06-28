После введения безвиза туры в Европу подорожали на 20%

28.06.2017 17:59 После введения либерализации виз между Грузией и ЕС поток пассажиров в страны Европы из Грузии возрос. Туристические компании подчеркивают, что этот показатель по сравнению с прошлым годом ощутимо увеличился. В то же время туроператоры говорят о том, что тур-пакеты подорожали. Разница по сравнению с минувшим годом в рамках 15-20%. Информацию об этом распространил Commersant.



В туристической компании "Ай Ем Джорджия" подтверждают, что начиная с апреля работают в загруженном режиме. Подорожание стоимости билетов, и рост потока туристов бросается в глаза. По их же информации, число туристов возросло на 70%, почти все летние туры распроданы.



"Подтверждаем, что безвизовое сообщение вызвало подорожание туристических пакетов, поскольку спрос довольно высокий. Мы ожидали этого, так как это естественный момент. Активно планируются летние и осенние туры, билеты мы почти распродали, и цены соответственно спросу высокие"- заявил представитель "Ай Ем Джорджия".



Специалист сферы туризма Манана Аладашвил говорит о количестве выезжающих из страны в рамках либерализации виз со ссылкой на официальные данные. По ее информации, количество туристов, едущих в Европу, увеличилось на 11%. Аладашвили называет эту тенденцию ожидаемой и реальной.



С 28 марта граждане Грузии получили право без визы путешествовать в странах Шенген.

















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