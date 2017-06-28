В России за чертой бедности находятся 22 миллиона человек

28.06.2017 19:36 За чертой бедности в России находятся 22 миллиона человек, или 15 процентов населения. При этом с начала года число бедных выросло на 2 миллиона человек. Об этом сообщила глава Счетной палаты Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации, передает РБК.



Ранее Голикова отмечала, что число бедных по сравнению аналогичным периодом прошлого года снизилось. В первом квартале 2016 года, по ее словам, в России было почти 23 с половиной миллионов человек с доходами ниже прожиточного минимума.



С 2014 года в России устойчиво растет бедность. В конце марта вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что почти пять миллионов россиян получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда, который составляет семь с половиной тысяч рублей (около 130 долларов). При этом прожиточный минимум в 2016 году составил около 10 тысяч рублей. В мае глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил, что в течение двух лет минимальная зарплата будет постепенно повышена до прожиточного минимума.















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