Российские бизнесмены приобрели в Кахетии 259 300 кв.м. земельного участка

29.06.2017 16:05 ООО "Green Village", принадлежащий гражданам России, купил от государства на аукционе без условий три земельных участка площадью 76 300 квадратных метров на территории муниципалитета Лагодехи, за что заплатил 78 000 лари. До того в собственности этой компании числилось около 183 000 кв.м. земли в Лагодехи.



31 марта 2017 года с электронного аукциона, объявленного Агентством управления государственного имущества, было продано 76 300 квадратных метров земельного участка, находящегося на территории лагодехского муниципалитета. В том числе два участка сельскохозяйственного назначения, а один - несельскохозяйственного.



Приватизированные земельные участки купил ООО "Green Village" заплатив за них 78 000 лари. Право собственности покупки имущества было зарегистрировано в Публичном реестре 11 апреля 2017 года.



По официальным данным, собственниками ООО "Green Village" (к/к 204515774) с 8 июня 2012 года являются граждане Российской Федерации Ольга Моисеенкова (владелица 50% и директор), и ее отец Владимир Моисеенков (50%).



Конкретная цель продажи данных земельных участков российским бизнесменам не известна, поскольку в купчем договоре, оформленном государством с компанией, инвестиционные обязательства не учитываются.



Из данных Публичного реестра выясняется, что в собственности ООО "Green Village" находится также ни один сельскохозяйственный участок в разных селах Лагодехи, которые были куплены от физических лиц. Их общая площадь составляет около 183 000 квадратных метров.



Сеть информационных центров установила, что директор, и одна из владелиц „Green Village“ Ольга Моисеенкова является руководителем и дольщицей еще четырех коммерческих юридических лиц в Грузии - ООО "ELITE DEVELOPMENT", ООО "Сан Лайт", ООО "Фуд интертеймент", и ООО "Элит сервис".



В капитале ООО "ELITE DEVELOPMENT" 30% владеет Владимир Моисеенков, остальные 70% принадлежат компании "AIRLINE TRANSPORT INCORPORATION“, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. По инвестиции, осуществленной в 2014 году компанией "ELITE DEVELOPMENT" в Кобулети, по проспекту Агмашенебели, было построено здание "Резиденция Кобулети", которая состоит из 313 квартир и коммерческих площадей.

















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