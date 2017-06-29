В батумском бульваре вводятся штрафы за передвижение на транспортном средстве за полосой велотрассы

29.06.2017 20:19 В администрации бульвара Батуми пояснили, что передвижение на велосипеде, мотоцикле, квадроцикле, или другом подобного рода движущемся средстве за пределами велотрассы на территории бульвара повлечет предупреждение, или штраф в размере 20 лари.



То же действие совершенное повторно в течение года повлечет штраф в размере 50 лари.



А также движение на велосипеде за пределами полосы велосипедной дорожки разрешается с 06:00 до 09:00 часов.



Администрация бульвара также призывает пешеходов соблюдать правила движения, поскольку по существующим правилам движение на велотрассе для пешеходов запрещено!



Данные ограничения проконтролирует Служба мониторинга бульвара Батуми. По данным последней одной недели за нарушение правила движения за полосой велотрассы были оштрафованы 7 человек.



А также будет ужесточен мониторинг за загрязнение территории бульвара. В Батуми за загрязнение территории старого и нового бульвара граждане будут оштрафованы от 20 до 5 000 лари.



Загрязнение отходами до 2 килограмм штрафуется на 80 лари, за загрязнение окружающей среды муниципальными отходами в размере более чем 2 килограмма, физическое лицо будет оштрафовано на 300, а юридическое лицо на 500 лари.



За загрязнение окружающей среды муниципальными отходами в размере 1 кубического метра повлечет штраф в размере 50 лари, а за прогулку с собакой без собачьего поводка и намордника владелец будет оштрафован в размере 20 лари, и штраф за загрязнение территории ее фекальной массой составит 20 лари.



Наряду с физическими лицами штраф распространится и на юридических лиц. Мониторинг на территории старого и нового бульвара будет осуществляться ежедневно с 09:00 часов до 00:00 часов.



Администрация ЮЛПП "Бульвар Батуми" обращается к населению и отдыхающим с просьбой, в связи с наступлением летнего сезона соблюдать правила очистки в бульваре.















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