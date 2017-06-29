Грузия и Армения создадут специальную группу по защите бизнеса

29.06.2017 20:24 Министерства экономики Грузии и Армении создадут специальную рабочую группу, которая займется решением проблем частных грузинских и армянских компаний, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и устойчивого развития Грузии.



Договоренность достигнуть удалось в ходе рабочего визита министра экономики Грузии Георгия Гахария в Армению. Представители специальной группы будут находится в круглосуточном контакте друг с другом на случай, если у какой-либо армянской компании возникнут проблемы в Грузии или у грузинской компании в Армении.



"Заместители министров изучат структуру импорта наших стран, и мы поможем друг другу в части импорта там, где это будет возможно. Мы обязательно используем этот потенциал, так как уже существует готовый потенциал для развития наших рынков", — цитирует пресс-служба Минэкономики Гахария.



Данное заявление Гахария сделал, выступая на открытии грузино-армянского бизнес-форума, состоявшегося в Ереване при поддержке Торгово-промышленных палат обеих стран. В бизнес-форуме приняли участие представители более 150 грузинских и армянских компаний.



"Мы партнеры, соседи, хорошие друзья, и пришло время, чтобы сконцентрировать все наши усилия на экономических отношениях и сделать все для того, чтобы эти отношения были еще более тесными и эффективными. Несмотря на то, что с 2017 года цифры статистики торговли между нашими странами улучшились, мы должны способствовать развитию торговли и отношений между частными компаниями двух стран на более высоком уровне ", — добавил он.



До начала бизнес-форума Гахария провел двухсторонние переговоры со своим армянским коллегой Суреном Караяном. Стороны обсудили перспективы сотрудничества, в частности возможность замещения импортируемой из третьих стран продукции товарами собственного производства.



По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат), Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.



В 2016 году торговый оборот между странами превысил 367,4 миллиона долларов США. В прошлом году Грузия вывезла в Армению автомобили, этиловый спирт, удобрения, электроэнергию, лечебные и косметические средства и прочую продукцию.



У Армении Грузия закупила медные руды и концентраты, баллоны, бутылки и прочие сосуды, этиловый спирт, табачную продукцию и прочее.















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