Грузия и Армения договорились вместе решать проблемы частных компаний

29.06.2017 20:40 Минэкономики Грузии и Армении создадут специальную рабочую группу, которая будет заниматься решением проблем частных компаний двух стран.



Соответствующая договоренность была достигнута во время рабочего визита министра экономики Грузии Георгия Гахария в Армению. Представители специальной группы будут находится в круглосуточном контакте друг с другом на случай, если у какой-либо у грузинской компании в Армении возникнут проблемы или у армянской компании в Грузии.



По словам Гахария, заместители министров изучат структуру импорта обеих стран. "Мы поможем друг другу в части импорта там, где это будет возможно. Мы обязательно используем этот потенциал, так как уже существует готовый потенциал для развития наших рынков", - цитирует Гахария Sputnik Грузия.



"Мы партнеры, соседи, хорошие друзья, и пришло время, чтобы сконцентрировать все наши усилия на экономических отношениях и сделать все для того, чтобы эти отношения были еще более тесными и эффективными. Несмотря на то, что с 2017 года цифры статистики торговли между нашими странами улучшились, мы должны способствовать развитию торговли и отношений между частными компаниями двух стран на более высоком уровне ", - заключил Гахария.



Отметим, что глава Минэкономики Грузии заявил об этом на открытии грузино-армянского бизнес-форума, состоявшегося в Ереване при поддержке торгово-промышленных палат обеих стран. В мероприятии участвовали представители более 150 грузинских и армянских компаний. В преддверии бизнес-форума Гахария провел встречу с главой Минэкономики Армении Суреном Караяном.



















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