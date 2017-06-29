Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гахария: Необходимо приложить усилия по активизации торгово-экономического сотрудничества Грузии и Арменией


29.06.2017   20:56
Проведение «Дней бизнеса Грузии в Армении» простимулирует активизацию двусторонних торгово-экономических связей и создаст новые возможности для полноценной реализации существующего потенциала. Об этом заявил сегодня премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече с возглавляемой министром экономики и устойчивого развития Грузии Георгием Гахария.

Как передает пресс-служба армянского правительства, делегация бизнесменов во главе с министром экономики и устойчивого развития Грузии Георгием Гахария прибыла в Армению в рамках форума.

Премьер Армении отметил важность реализации конкретных программ, нацеленных на стимулирование экономических и бизнес-связей как в двустороннем и многостороннем форматах, так и в рамках свободных экономических зон, развитие сотрудничества в сферах информационных технологий, туризма, транспортного сообщения.

В свою очередь министр экономики и устойчивого развития Грузии Гиоргий Гахария отметил, что с учетом высокого уровня политического диалога между двумя странами необходимо приложить усилия по активизации торгово-экономического сотрудничества и что грузинская сторона абсолютно солидарна с предложениями премьера РА по развитию взаимодействия в указанных направлениях.

Г. Гахария также представил итоги состоявшихся сегодня обсуждений с министром экономического развития и инвестиций РА Суреном Караяном и достигнутые договоренности.

К. Карапетян и Г. Гахария также обменялись мнениями касательно реализации программ в туристической сфере, укреплению культурных связей и осуществлению молодежных проектов.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В этнографическом музее Тбилиси 2 июля пройдет фестиваль натурального вина
Безвизовый режимом с ЕС воспользовались более 37 тысяч граждан Грузии
Societe Generale уходит из Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россиянин пытался провезти в Абхазию радиоактивные часы
Еще одного россиянина «кинули» в Абхазии
Гальская администрация недовольна передвижением тачек через линию оккупации
На гальском рынке отмечается спад спроса и предложения
Схрон оружия и боеприпасов обнаружен в Галском районе
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Армении назвал условия для сотрудничества с другими политсилами
Второе за три дня вооруженное разбойное нападение совершено в Армении
В Армении началось движение против сериалов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна