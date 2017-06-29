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Гахария: Необходимо приложить усилия по активизации торгово-экономического сотрудничества Грузии и Арменией
29.06.2017 20:56
Проведение «Дней бизнеса Грузии в Армении» простимулирует активизацию двусторонних торгово-экономических связей и создаст новые возможности для полноценной реализации существующего потенциала. Об этом заявил сегодня премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече с возглавляемой министром экономики и устойчивого развития Грузии Георгием Гахария.
Как передает пресс-служба армянского правительства, делегация бизнесменов во главе с министром экономики и устойчивого развития Грузии Георгием Гахария прибыла в Армению в рамках форума.
Премьер Армении отметил важность реализации конкретных программ, нацеленных на стимулирование экономических и бизнес-связей как в двустороннем и многостороннем форматах, так и в рамках свободных экономических зон, развитие сотрудничества в сферах информационных технологий, туризма, транспортного сообщения.
В свою очередь министр экономики и устойчивого развития Грузии Гиоргий Гахария отметил, что с учетом высокого уровня политического диалога между двумя странами необходимо приложить усилия по активизации торгово-экономического сотрудничества и что грузинская сторона абсолютно солидарна с предложениями премьера РА по развитию взаимодействия в указанных направлениях.
Г. Гахария также представил итоги состоявшихся сегодня обсуждений с министром экономического развития и инвестиций РА Суреном Караяном и достигнутые договоренности.
К. Карапетян и Г. Гахария также обменялись мнениями касательно реализации программ в туристической сфере, укреплению культурных связей и осуществлению молодежных проектов.
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