На авиарынок Грузии входит кувейтская авиакомпания Kuwait Wataniya Airways

30.06.2017 20:41 Между Грузией и Кувейтом начинается регулярное авиационное сообщение. Кувейтская государственная авиакомпания Kuwait Wataniya Airways вступит на грузинский авиарынок с июля.



Между Агентством гражданской авиации Грузии и генеральным директоратом государственной гражданской авиации Кувейта состоялись переговоры об осуществлении регулярного авиасообщения между двумя странами.



Kuwait Wataniya Airways осуществит регулярные рейсы на воздушной линии Эль Кувейт - Тбилиси- Эль Кувейт.



Полеты будут выполняться с 11 июля до 29 октября с частотой три раза в неделю, каждый понедельник, вторник, и пятницу, на воздушном корабле типа Airbus A320.



Cегодня Агентство гражданской авиации выдало разрешение. Между Грузией и государством Кувейт в 2012 году был подписан договор о воздушном сообщении. В 2014-2016 годы чартерные рейсы между столицами двух стран выполняла грузинская авиакомпания Georgian Airways.















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