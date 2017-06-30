Правительство Грузии намерено превратить Бахмаро самым привлекательным курортом

30.06.2017 21:49 После осуществления нового плана развития курорта Бахмаро станет одним из самых привлекательных курортов Грузии, который будет работать в течение всего года. Об этом на заседании правительства Грузии 30 июня заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили.



По его словам, новый градостроительный план, который правительство рассматривало на сегодняшнем заседании, основан на современных взглядах и подходах и является предпосылкой правильного развития этого курорта.



«Мы вынесли на заседание правительства очень важный документ, который превратит этот уникальный курорт, где гармонично сливаются морской и горный климат, в курорт, который будет функционировать в течение всех четырех сезонов. План определяет развитие Бахмаро по всем компонентам, которые должен иметь современный курорт», — заявил премьер-министр.



Горное село Бахмаро находится в Чохараурском муниципалитете, в Западной Грузии.















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