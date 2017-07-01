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В Грузии начал действовать запрет на сделки купли-продажи в инвалюте
01.07.2017 17:15
В Грузии с 1 июля начал действовать запрет на совершение гражданами и юридическими лицами на территории страны сделок купли-продажи товаров и услуг, а также их рекламирование в иностранной валюте.
Соответствующий пакет законодательных актов, требующий от предпринимателей полного отражения стоимости предлагаемых товаров и услуг в национальной валюте - лари, был принят парламентом Грузии в январе 2017 года с целью стабилизации ситуации на финансовом рынке страны.
Перед вступлением в силу нового порядка Национальный банк Грузии сделал заявление, в котором попросил всех участников сделок купли-продажи учесть, что "нарушение закона, согласно которому лари является единственным платежным средством на всей территории страны, предусматривает соответствующие штрафные санкции, определяемые Кодексом административных правонарушений".
В случае нарушения новых требований физические лица будут оштрафованы на 500 лари (около $208 по текущему курсу - ИФ), юридические лица - на 2 тыс. лари ($832), а в случае повторного нарушения - на 1 тыс. лари ($416) и 5 тыс. лари ($2,080 тыс.) соответственно.
Исключения, когда ценники в иностранной валюте не будут считаться нарушением закона, допускаются лишь на некоторые товары и услуги, в том числе туристические предложения иностранцам на порталах и сайтах на иностранных языках, на услуги, связанные с железнодорожной и международной транспортировкой, а также на роуминговое обслуживание.
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