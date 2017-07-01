В Грузии декриминализовали некоторые экономические преступления

01.07.2017 17:27 Парламент Грузии одобрил пакет инициированных правительством изменений, которые предусматривают декриминализацию отдельных экономических преступлений.



С инициативой принять закон о декриминализации экономических преступлений выступил премьер-министр Георгий Квирикашвили в начале 2016 года.



Поправки в Налоговый и Уголовный кодексы подготовило министерство финансов Грузии совместно с другими экономическими структурами страны.



Согласно пакету поправок, размер суммы, установленной для уголовного наказания за экономические преступления, вырастет с 50 тысяч лари (более 20 тысяч долларов) до 100 тысяч (более 40 тысяч долларов).



Также отменяется уголовная ответственность за такие действия, которые по своему содержанию являются налоговыми правонарушениями, например, нарушения, связанные с товарными накладными, маркировкой не акцизного товара и так далее.



Помимо этого, специальные поощрительные меры будут приняты для граждан, которые вырабатывают электроэнергию на микро-электростанциях.



Теперь избыточное количество электроэнергии, выработанное микро-электростанциями граждан, будет продаваться без обложения доходов налогами.



Пересмотрены акцизы на пиво. Акцизы на пиво, содержание алкоголя в котором не превышает 5%, будут уменьшены, а на более крепкое пиво (с содержанием алкоголя более 5%) – увеличены.



Изменения также касаются строительного сектора. В частности, на два года продлены налоговые льготы для завершения недостроенных зданий.















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