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За полгода Грузию посетили три миллиона иностранцев


03.07.2017   19:21
За январь-июнь Грузию посетили три миллиона иностранцев, что на 354,4 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (рост +13.4%).

Количество визитеров, которые провели в Грузии 24 часа и более, составило 1,3 миллиона человек, что на 295,1 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (рост +29.1%), сообщается на официальной странице Национальной администрации туризма в Facebook.

Больше всего визитеров приехало из Азербайджана (+7.4%), Армении (+16.2%), Турции (-15.9%), России (+27.5%).

Из стран Евросоюза за последние шесть месяцев Грузию чаще всего посещали граждане Австрии (+54%), Нидерландов (+ 36%), Германии (+32%), Великобритании (+28%), Франции (+23%) и Литвы (+17%).

Намного чаще стали приезжать в Грузию из Ирана (+223.4%), Узбекистана (+163%), Саудовской Аравии (+159%), Индии (+133%), Израиля (+48%), Китая (+41%).

Что касается данных последнего месяца, то только в июне Грузию посетили 666,4 тысяч иностранцев, что на 147,7 больше с аналогичным периодом прошлого года (рост +28.5%). Количество туристов, которые провели в Грузии 24 часа и более в июне составило 328,3 тысяч, то на 98,7 тысяч больше с аналогичным периодом 2016 года (рост +43%).

Доход от иностранного туризма по данным первого квартала 2017 года составил 434,6 миллиона долларов (рост +23.3%), что на 82 миллиона долларов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Доля туризма в ВВП по данным первого квартала 2017 года составляет 6.8% (рост +0.8%). В 2016 году доля туризма в ВВП составила 7.1% (рост +11.8%).






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