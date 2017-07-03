Бегство иностранцев из российских акций достигло рекорда за 4 года

03.07.2017 19:35 Зарубежные инвесторы продолжают "паковать чемоданы", покидая российский фондовый рынок на фоне неспособности нефтяных котировок закрепиться выше 50 долларов за баррель и нового обострения и без того холодных отношений Москвы с Западом.



В июне два крупнейших биржевых фонда США, специализирующихся на покупке акций российских компаний, зафиксировали новый виток оттока клиентских средств, следует из данных etf.com.



Фонд VanEck Vectors Russia ETF (RSX) потерял за месяц 152 млн долларов. Бегство инвесторов ускорилось почти в 4 раза - сопоставимая сумма из фонда была выведена за предыдущие 4 месяца, в результате суммарный отток с начала года достиг 363 млн долларов.



Фонд VanEck Vectors Russia Small-Cap ETF, инвестирующий в компании малой и средней капитализации, потерял 7,81 млн долларов за июнь и 39 млн долларов с начала года.



Американские инвесторы выводят деньги с российского рынка даже несмотря на его попытки к росту. Во второй половине июня индекс ММВБ, упавший до 11-месячного минимума, отскочил на 7,5%. Но повышение котировок стало сигналом для новых распродаж.



За неделю с 21 по 28 июня отток из российских акций составил 83 млн долларов, за две недели - 264 млн долларов, следует из данных EPFR Global.



Деньги приходят лишь от фондов, которые покупают Россию "в пакете" с другими развивающимися странами, но отток из фондов, которые ориентированы исключительно на РФ, перекрывает эти вложения, констатирует аналитик Sberbank CIB Коул Эйксон.



При этом бегство капитала связно исключительно с российскими факторами: так, в целом развивающиеся рынки получили 1,9 млрд долларов за неделю и 4,1 млрд долларов за две.



Распродажа российских акций иностранцами идет практически без остановок с февраля. За это время рынок потерял 1,6 млрд долларов - настолько мощного оттока Московская биржа не фиксировала с 2013 года, отмечает со ссылкой на расчеты "Ренессанс Капитала" "Коммерсант".



Акции покупались в конце прошлого года в расчете на потепление отношений с США. Но теперь надежды на новую администарцию в лице Дональда Трампа "улетучились окончательно", говорит директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг: все санкционные пакеты были продлены, "черные списки" расширены, а в июне в сенат США принял законопроект о новых ограничениях. Он, в числе прочего, сокращает сроки валютных кредитов для госбанков и сырьевых компаний, допускает полный запрет на финансирование трубопроводных проектов "Газпрома", а также требует от Минфина проработать ограничения на вложения в госдолг РФ.



С начала года индекс ММВБ потерял 18% с начала года, лишив своих инвесторов 1,3 триллиона рублей, а котировки "голубых фишек" до уровней середины 2016 года, констатирует Вайсберг.



Деньги утекают с российского рынка, потому что это становится неинтересным, говорит аналитик старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова.



"Локальный подъем в единичных бумагах не тянет за собой остальных из-за множества корпоративных проблем внутри "гигантов", а одному Сбербанку не по силам вывести рынок в зеленую зону. Рост российской экономики, как об этом говорит Банк России, наблюдаемый на протяжении трех кварталов, не виден в отчетах эмитентов, потому нет опоры и для бумаг. До конца 2016 года акции покупались на ожиданиях полноценного улучшения конъюнктуры, но уже сегодня очевидна несостоятельность этой идеи", - объясняет она.



"Мы можем сколько угодно говорить о возможности приспособиться к ограничениям, но если деньги в экономику не поступают, развиваться ей банально не на что", - добавляет Бодрова.















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