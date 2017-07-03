«GPI Holding» начал процесс страхового урегулирования ущерба авторынка Элиава

03.07.2017 20:13 В данную минуту на рынок Элиава пришел операционный директор холдинга Дмитрий Дзирткбилашвили, заявивший журналистам, что застрахована как конструкция, так и внутренняя облицовка здания. По его словам, застрахованы 10 субъектов, которые застраховали как продукцию, так и запасы, и задержку бизнес деятельности.



"Жаль, что не все объекты застрахованы на этой территории. Те, у которых застраховано здание и товарный материал, получат возмещение ущерба соответственно условиям, которые мы дали. На данном этапе по нашим сведениям застраховано 10 объектов"- заявил Дзирткбилашвили.



Операционный директор холдинга воздержался от разговора о страховании, и пояснил, что это коммерческая тайна, и без согласования с владельцами не может говорить об этом. По его словам, лимит возмещения каждого полиса составляет 50 000 лари.





















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