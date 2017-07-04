Доходы из туризма за шесть месяцев 2017 года составили 434.6 млн. долларов США

04.07.2017 13:02 По данным за I квартал 2017 года, доходы, полученные из иностранного туризма в Грузии, составили 434.6 миллионов долларов США, что на 82 миллиона больше аналогичного показателя минувшего года. Рост составил 23,3% - сказано в данных за шесть месяцев, представленных Национальной администрацией туризма.



По сообщению ведомства, по итоговым данным 2016 года доходы, полученные из иностранного туризма в Грузии, составили 2,2 миллиарда (2 166 334 169) долларов (рост +11,9), что больше на 230 миллионов долларов аналогичного показателя прошлого года.



Доля туризма в валовом внутреннем продукте по данным I квартала 2017 года составляет 6,8%. Рост по сравнению с минувшим годом +0,8%. А по суммарным данным 2016 года доля во внутреннем валовом продукте составила 7,1%. Рост по сравнению с аналогичным периодом минувшего года +11,8%.



По данным за январь-май 2017 года операции, осуществленные международными путешественниками иностранными платежными картами, составили 786 282 лари, и по сравнению с аналогичным показателем прошлого года зафиксирован +33,4% рост.



По данным 2016 года операции, осуществленные международными путешественниками иностранными платежными картами, составили 1,624,808 лари, и по сравнению с аналогичным показателем прошлого года зафиксирован +11,4% рост.



















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