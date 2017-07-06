Квирикашвили: Каждый турист является дополнительным доходом для бюджета нашей страны

06.07.2017 17:43 Каждый турист является дополнительным доходом доходом для бюджета нашей страны - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства, где он говорил о показателях туристов, приехавших в Грузию.



Премьер-министр отметил 40% рост туристов в июне текущего года. По его же словам, в июне в Грузию прибыли около 330 000 туристов.



"Это те туристы, которые остаются на территории Грузии более чем на 24 часа. Их количество возросло почти на 99 000 по сравнению с показателем июня 2016 года. По данным за шесть месяцев количество туристов увеличилось на 29%, что, полагаем, является весьма хорошим показателем"- заявил Квирикашвили.



По его же словам, количество туристов, приезжающих в Грузию, увеличивается как из стран региона, так и Евросоюза.



"К примеру, из Австрии наметился 54% рост, Нидерландов - 36%, Германии -32%, Объединенного Королевства - 28%. Надеюсь, что после того, как у нас есть прямые полеты в Лондон, как из Кутаиси, так и из Тбилиси, из Объединенного Королевства приедет еще больше туристов. А также показатель туристов из Франции возрос на 23%, из Литвы на 17%. В то же время значительно увеличился показатель туристов из стран Азии.



Почему мы рады этому показателю? Потому, что каждый дополнительно въехавший в страну турист является дополнительным доходом в бюджете нашего населения, и бюджете тех людей, которые в разной форме получают пользу, будь то торговля, маленькие гостиницы, транспорт, и разного рода услуги. А также сельское хозяйство, продукты которого весьма важны для развития туризма и т.д. Поэтому чрезвычайно важно усилить наши инвестиции и усилия также и в этом направлении, чтобы наша страна полностью использовала этот потенциал"- заявил Георгий Квирикшвили.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

