Из-за дороговизны транспорта люди не выезжают из столицы - СМИ

07.07.2017 12:23 «Междугородний транспорт в Грузии неоправданно дорог. Люди не могут ехать в регионы из-за того, что транспорт стоит очень дорого. В среднем, цена составляет 15-25 лари, если не считать исключения. Особенно тяжело приходится летом, когда параллельно росту спроса компании увеличивают стоимость своих услуг. Беспрецедентно дороги внутренние авиарейсы, от которых не отстает железнодорожный и автомобильный транспорт. Как говорят специалисты в сфере транспорта, а также потребители, тарифы междугороднего транспорта намного выше качества обслуживания. Правда, поезд намного комфортнее и безопаснее, но из-за дороговизны билетов этим транспортом могут воспользоваться немногие», - пишет газета «Резонанси».



«По словам руководителя транспортных профсоюзов Виталия Гиоргадзе, какой бы тариф не ввела железная дорога на пассажирские перевозки, это направление всегда будет дотационным. Пассажирский поезд имеет полностью общественное назначение и его подорожание ничего не принесет железной дороге. Тарифы на железнодорожное сообщение не выдерживают никакой критики, а разговоры о конкуренции просто преувеличены. Было неожиданно, когда в направлении Батуми тариф увеличился до 100 лари, хотя самолет стоит 90 лари. Очень удобной и подстроенной под пассажиров является абонентская система, которую используют во многих странах мира. Нужно изменить подход и принять меры по поводу тарифов», - заявил Гиоргадзе и заключил, что и после завершения туристического сезона сухопутный транспорт вряд ли подешевеет», - отмечает издание.



«По словам Гиоргадзе, когда наступает пик сезона, цены растут, но насколько это правильно, это другой вопрос. Почему-то я не припоминаю случая, когда подорожавшие тарифы вновь дешевели. Никакого блага рост цен не приносит, отрицательный эффект намного больше, чем выгода, но почему-то они этого не понимают. В отношении транспорта пассажиры сталкиваются с множеством проблем. Элементарно, у нас даже сложно приобрести билеты. Пассажир должен пройти такие процедуры, которые больше характерны для банковского сектора. Особо проблемным это бывает для туристических компаний, которым приходится заранее бронировать места. К сожалению, «Грузинские железные дороги» - закрытая структура, где решения принимаются единолично, а ответственности всегда мало. От железной дороги не отстали и автостанции. В данном случае рост цен связан с туристическим сезоном. Вместо того, чтобы ввести для граждан льготы, как железная дорога, так и автостанции начали новую кампанию по повышению цен. Несколько дней назад стало известно, что в направлении Тбилиси-Батуми-Тбилиси компания «Метро Джорджия» повысила стоимость автобусной поездки с 10 июля и эта цена сохранится до конца лета. Отдельной проблемой является качество обслуживания, что, по оценке специалистов, не соответствует тарифу поездки. Особенно это касается автотранспортных средств», - заключает издание.















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