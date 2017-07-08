Бюджет Грузии за первые полгода выполнен

08.07.2017 22:06 Поступления в государственный бюджет за первые шесть месяцев 2017 года составили порядка 4,7 миллиарда лари, а ассигнования – более 5,3 миллиарда лари, заявил министр финансов Дмитрий Кумсишвили.



Согласно закону «О государственном бюджете Грузии на 2017 год», поступления прогнозируются на уровне 11,5 миллиарда лари (порядка 4,8 миллиарда долларов), а ассигнования – 11,4 миллиарда лари (более 4,7 миллиарда долларов).



По словам Кумсишвили, план поступлений в государственный бюджет за первое полугодие выполнен на 106,4%, и в бюджет поступило 4 748,2 миллиарда лари . В тоже время, налоговые поступления в государственный бюджет составили 4,283 миллиарда долларов, что означает 105,4% от плана.



По словам министра, доходы от налогов в консолидированный бюджет составили более 4,748 миллиарда лари, что на 14,2% больше показателя прошлого года. При этом, план поступлений за первые полгода выполнен на 105,4%.



По словам министра финансов, за первые шесть месяцев ассигнования государственного составили 5, 315 миллиарда лари, что означает выполнение плана 95% за полгода и 46% от годового плана.



При этом, Кумсишвивили отметил, что, по сравнению с 6 месяцами прошлого года, ассигнования увеличились на 13,4% (на 629,8 миллиона лари).



В тоже время министр финансов отметил сокращение ассигнований из государственного бюджета на заработную плату на 27,7 миллиона лари, а из консолидированного — на 36 миллионов лари.



Особое внимание министр финансов уделил выполнению плана по ассигнованию министерства регионального развития и инфраструктуры — ассигнования министерству за 6 месяцев 2017 года составили 582,5 миллиона лари, что на 64% больше показателя 2016 года и является выполнением годового плана на 46,3%.



По словам министра финансов Грузии, бюджет Грузии на 2017 год рассчитан на показатель экономического роста в 4%. В тоже время, по предварительным данным за первые пять месяцев, реальный экономический рост составил 4,5%, а за май – 5,3%.



Кумсишвили отметил, что такой положительный показатель вызван ростом объема экспорта на 28,7% за первый квартал и ростом торгового оборота на 14,9%. Помимо этого, на экономический рост повлияло увеличение количества визитов иностранцев на 13,4%.



Также министр отметил рост иностранных инвестиций на 4% в первом квартале.



Кумсишвили также отметил, что в результате ускорения реализации инфраструктурных проектов, за прошедшие 6 месяцев из консолидированного бюджета на капитальные расходы было направлено 1,1 миллиарда лари, что на 269,7 миллионов лари больше показателя прошлого года.















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