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Между Грузией и Кувейтом начинается регулярное прямое авиасообщение
10.07.2017 21:31
Wataniya Airways будет выполнять регулярные авиарейсы между столицами двух стран с 11 июля до 29 октября три раза в неделю, каждый понедельник, вторник, и пятницу воздушными кораблями типа Airbus A320. Агентство гражданской авиации выдало соответствующее разрешение 30 июня текущего года.
Первым рейсом авиакомпании в Тбилиси приедут основатель и владелец Wataniya Airways г-н Ракан Эль Тувейджры, и делегация туристических компаний и медиа средств из 70 человек, в составе которой также находятся крупные управляющие авиакомпании и других крупных бизнесов DR.HAMAD ALTUWAJRY, MR. RAKAN ALTUWAJRY, члены борда WATANIYA AIRWAYS, MR. RIYADH ALSAEED и MR. FOUZI ALATEEQI.
В 18:30 часов делегация проведет официальный прием и пресс-конференцию в гостинице "Балтимор" (Руставели №29) в связи с входом авиакомпании на грузинский рынок. На пресс-конференции также будут присутствовать директор Агентства гражданской авиации Грузии Гурам Джалагония, и официальные лица Национального агентства туризма Грузии и Министерства иностранных дел.
Со стороны Кувейта мероприятие откроют г-жа Лана Аль-Решид (директор связей с общественностью), посол Грузии в Государстве Кувейт г-н Роланд Беридзе, и генеральный коммерческий представитель Wataniya Airways, "Интерко Тревел".
Соглашение о воздушном сообщении между Грузией и государством Кувейт было подписано в 2012 году. В 2014-2016 году между столицами двух государств осуществлялись многоразовые чартерные рейсы.
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