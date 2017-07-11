Новый тариф на газ станет известен в начале будущей недели

11.07.2017 18:28 Новый тариф на газ станет известен в начале будущей недели - 17 и 18 июля. По информации НКРЭГ, 17 июля нынешнего года Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (НКРЭГ) обсудит тариф на природный газ для ООО «Компания по транспортировке газа Грузии».



Так же сообщается, что 18 июля комиссия рассмотрит проекты департамента тарифов и экономического анализа НКРЭГ касательно тарифов на поставку, распределение, пропуск и потребление природного газа для ООО «Казтрансгаз», ООО «Сокар Джорджия Газ», АО «Сакоргаз».



Как сообщили в НКРЭГ, решения комиссии по поводу тарифов будут приняты на публичных заседаниях, присутствовать на которых могут все заинтересованные лица.















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