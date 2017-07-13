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Европейский инвестиционный банк выделит Грузии кредит в размере 250 млн евро


13.07.2017   17:21
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Грузии 250 млн евро в виде кредита, которые будут израсходованы на строительство и реабилитацию дорожной инфраструктуры страны. Об этом заявили ЕИБ и Министерство финансов Грузии в четверг.

Соответствующий кредитный договор подписали министр финансов Грузии, первый вице-премьер Дмитрий Кумсишвили, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе и вице-президент ЕИБ Вазиль Худак 13 июля в рамках международной конференции в Батуми.

«Для меня очень важна та финансовая и техническая поддержка, которую ежедневно получаем от Европы. Все эти шаги, в конечном итоге, должны быть сделаны в то направление, чтобы произошло скорейшее завершение основной инфраструктуры в стране, которая должна усилить транзитный потенциал Грузии, а также добавить нашей стране возможности для связей между регионами и облегчить перемещение внутри страны», - заявил министр финансов Дмитрий Кумсишвили после подписания документа.

Эти 250 млн евро являются вторым и последним траншем из кредита в размере 500 млн евро, который был выделен банком Грузии для строительства и реабилитации основных и вторичных дорог протяженностью 235 км.

Кроме этого, ЕИБ выделит дополнительно 3,5 млн евро для финансирования реабилитации Варднили ГЭС и Ингури ГЭС. По информации Министерства финансов, эти средства будут добавлены к финансовому ресурсу в размере 20 млн евро, которые были выделены Европейским банком реконструкции и развития для завершения реабилитационных работ на Варднили ГЭС.

Выступая на Батумской международной конференции, вице-президент ЕИБ Вазиль Худак подчеркнул успешное сотрудничество между ЕИБ и Грузией в течение десяти лет и отметил, что до сегодняшнего дня банк профинансировал 21 проект Грузии общей стоимостью 1,5 млрд евро.

«Нашей окончательной целью является создание рабочих мест, экономический рост и улучшение уровня жизни, и эти кредитные договоры, которые мы подписали сегодня, служат именно этой цели», - заявил он.






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