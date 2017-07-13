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Марош Шевчович: В Грузию едут туристы со всего мира


13.07.2017   20:10
В Грузию приезжают туристы со всего мира. Важно, что у молодежи есть возможность путешествовать - заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетической связи Марош Шевчович на открытии 14-й международной конференции в Батуми "Европейский путь Грузии - обеспечение региональной стабильности".

"Вчера мы гуляли в старом городе, можете увидеть, что туристы приезжают со всего мира. Самолеты, которые летят в Грузию, и обратно, переполнены. Особенно важно, что у молодежи есть возможность путешествовать"- заявил Марош Шевчович.

Марош Шевчович поздравил власть и граждан Грузии с безвизовым передвижением, и отметил, что после вступления в силу договора об Ассоциации Грузия достигла серьезного прогресса во всех сферах, экономической, торговой, внешней, политике безопасности.

"Я был послом Словакии в Евросоюзе, понимаю, насколько трудно удовлетворить требования безвизового режима, вступление в шенгенскую зону. Требования очень высокого уровня, а также узкотехнического характера, и необходимо вложить серьезные усилия для достижения этих целей. Я поздравляю грузинских коллег. Безвизовый режим означает новое направление отношений Евросоюза и Грузии, но важнее, что после вступления в силу договора Ассоциации, достигнут серьезный прогресс во всех сферах, экономической, политической, торговой, внешней, политике безопасности "- заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетической связи Марош Шевчович.







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