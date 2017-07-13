|
Экспорт Грузии в июне вырос на 46%
13.07.2017 22:13
По данным Национального агентства статистики «Сакстат» в июне 2017 года грузинский экспорт составил 246 миллионов долларов. Этот показатель на 46% больше аналогичного периода прошлого года. При этом в июне импорт составил 638 миллионов долларов, что на 0.5% меньше показателей прошлого года.
Что касается показателей за январь-июнь 2017 года, то в этот период общий экспорт составил 1.25 миллиард долларов, что на 32% больше аналогичного показателя прошлого года.
Импорт при этом составил 3.58 миллиард долларов, что больше на 8.6% по сравнению с прошлым годом.
Несмотря на рост экспорта, показатели нынешнего года все-таки уступают темпам 2014 года. В частности, показатели экспорта за последние шесть лет выглядят так :
Январь-июнь 2012 — 1.14 миллиард долларов
Январь-июнь 2013 — 1.23 миллиард долларов
Январь-июнь 2014 — 1.41 миллиард долларов
Январь-июнь 2015 — 1.08 миллиард долларов
Январь-июнь 2016 — 947 миллионов долларов
Январь-июнь 2017 — 1.25 миллиард долларов
Рост экспорта по сравнению с прошлым годом положительно влияет на стабильность национальной валюты – лари. «Сакстат» опубликует данные по конкретным статьям экспорта 19 июля.
"Новости-Грузия"
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна