Экспорт Грузии в июне вырос на 46%

13.07.2017 22:13 По данным Национального агентства статистики «Сакстат» в июне 2017 года грузинский экспорт составил 246 миллионов долларов. Этот показатель на 46% больше аналогичного периода прошлого года. При этом в июне импорт составил 638 миллионов долларов, что на 0.5% меньше показателей прошлого года.



Что касается показателей за январь-июнь 2017 года, то в этот период общий экспорт составил 1.25 миллиард долларов, что на 32% больше аналогичного показателя прошлого года.



Импорт при этом составил 3.58 миллиард долларов, что больше на 8.6% по сравнению с прошлым годом.



Несмотря на рост экспорта, показатели нынешнего года все-таки уступают темпам 2014 года. В частности, показатели экспорта за последние шесть лет выглядят так :



Январь-июнь 2012 — 1.14 миллиард долларов



Январь-июнь 2013 — 1.23 миллиард долларов



Январь-июнь 2014 — 1.41 миллиард долларов



Январь-июнь 2015 — 1.08 миллиард долларов



Январь-июнь 2016 — 947 миллионов долларов



Январь-июнь 2017 — 1.25 миллиард долларов







Рост экспорта по сравнению с прошлым годом положительно влияет на стабильность национальной валюты – лари. «Сакстат» опубликует данные по конкретным статьям экспорта 19 июля.



"Новости-Грузия"











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