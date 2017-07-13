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Экспорт Грузии в июне вырос на 46%


13.07.2017   22:13
По данным Национального агентства статистики «Сакстат» в июне 2017 года грузинский экспорт составил 246 миллионов долларов. Этот показатель на 46% больше аналогичного периода прошлого года. При этом в июне импорт составил 638 миллионов долларов, что на 0.5% меньше показателей прошлого года.

Что касается показателей за январь-июнь 2017 года, то в этот период общий экспорт составил 1.25 миллиард долларов, что на 32% больше аналогичного показателя прошлого года.

Импорт при этом составил 3.58 миллиард долларов, что больше на 8.6% по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на рост экспорта, показатели нынешнего года все-таки уступают темпам 2014 года. В частности, показатели экспорта за последние шесть лет выглядят так :

Январь-июнь 2012 — 1.14 миллиард долларов

Январь-июнь 2013 — 1.23 миллиард долларов

Январь-июнь 2014 — 1.41 миллиард долларов

Январь-июнь 2015 — 1.08 миллиард долларов

Январь-июнь 2016 — 947 миллионов долларов

Январь-июнь 2017 — 1.25 миллиард долларов



Рост экспорта по сравнению с прошлым годом положительно влияет на стабильность национальной валюты – лари. «Сакстат» опубликует данные по конкретным статьям экспорта 19 июля.

"Новости-Грузия"





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