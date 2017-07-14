Совет инвесторов сделал замечания правительству по запрету на продажу земли

14.07.2017 14:42 На заседании Совета инвесторов президенты Бизнес ассоциации Грузии и Торговой палаты США опубликовали замечания в связи с планом об упразднении права владения сельскохозяйственной землей для иностранных граждан.



О вышеизложенной дискуссии стало известно из официального протокола заседания Совета инвесторов. Заседание состоялось 14 июня в администрации правительства, и на нем наряду с представителями бизнес кругов присутствовали члены парламента Грузии и премьер-министр.



В протоколе сказано, что на заседании Георгий Чиракадзе заявил следующее:



"Упразднение права владения сельскохозяйственной земли для иностранных граждан создает значительные проблемы финансовым институтам в Грузии, в том числе международным финансовым институтам в финансировании агробизнесов, и агросектору будет ограничен доступ на финансы".



В то же время, президент Торговой палаты США Майкл Коул "выразил свою обеспокоенность в связи с возможным запрещением владения сельскохозяйственной землей, и подчеркнул недостаточную коммуникацию с частным сектором, из-за чего многие члены Торговой палаты США не понимают, что стоит за этой инициативой".



Бруно Балванера, директор Кавказа, Молдовы, и Беларуси, Евробанк:



"Сельское хозяйство является одним из главных потенциалов Грузии, поэтому должно существовать исключение для высокотехнологических компаний".



А также Чиракадзе зафиксировал негативное отношение в связи с возможными поправками к статье 94, т.н. Акту Свободы.



По протоколу заседания, "Георгий Квирикашвили, председатель и премьер-министр, отметил актуальность тем, упомянутых господином Чиракадзе".



О Совете инвесторов



Совет инвесторов является независимым консультативным органом при премьер-министре Грузии, преследующим целью "ведение диалога между предпринимательскими субъектами частного сектора, международными организациями, донорами, и правительством Грузии для создания благоприятного, недискриминационного, прозрачного, и справедливого бизнес и инвестиционного климата".



"Совет инвесторов отвечает за обеспечение конструктивного диалога и обмена мнением с одной стороны между премьер-министром, министрами, руководителями государственных ведомств, находящихся в их подчинении, и с другой стороны с частным сектором, чтобы улучшить и стимулировать здоровый инвестиционный климат в стране".



16 июля 2017 года 87 голосами против одного был объявлен мораторий на продажу сельскохозяйственной земли иностранным гражданам.



Согласно подготовленному законопроекту "О собственности земли сельскохозяйственного назначения", до того, как по Конституции будет запрещена продажа земли иностранцам, будет объявлен мораторий, что означает, что иностранцы уже не смогут купить землю такого назначения. Пока не известно, какое будет допущено исключение по законодательству после принятия новой Конституции.

















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