Уголовная ответственность за налоговое правонарушение упраздняется

14.07.2017 20:00 В Налоговый кодекс внесены значительные изменения. Одним из важных изменений является декриминализация экономического преступления. Министерство финансов опубликовало перечень поправок, которые уже обнародованы, и вступили в силу, как в Налоговом кодексе, так и в Уголовном кодексе.



Отменяется уголовная ответственность за действия, которые по своему содержанию представляют только налоговое правонарушение.



От уголовной ответственности освобождаются правонарушения, связанные с товарной накладной, и маркировкой без акцизного товара.



Предел налоговой задолженности возрос от 50 000 до 500 000 лари.



Отсрочить оплату на один месяц можно будет без представления обеспечения в налоговом органе.



Предел, установленный для возложения уголовной ответственности за снижение налога, возрос от 50 000 лари до 100 000 лари.



Особо крупный размер вместо 100 000 лари определился на 150 000 лари.



Срок налоговых льгот для начатых в 2008 году, и не законченных до сих пор строительств, продлился на 2 года.



Предприниматели, пострадавшие в результате стихийных бедствий, смогут списать уничтоженные товарно-материальные ценности без всяких штрафов.



Налоговый кодекс поощрит энергоэффективность. Подоходным налогом не будет облагаться доход, полученный от продажи избыточной электроэнергии, произведенной лицом, владеющим электростанцией микро мощности.



Уточнены многие нормы, которые давали возможность двоякой интерпретации.



Для поддержки туризма и местных полетов:



- Освобождается от НДС услуга за воздушную перевозку и авиационную работу;

- Освобождается от НДС и акциза импорт и поставка топлива, предназначенного для внутренних авиационных рейсов.



В Минфин пояснили, что налоговые изменения, и декриминализация экономического преступления является одной из центральных частей важного компонента плана правительства из 4 пунктов - экономической реформы.



В рамках плана из 4 пунктов, в 2016 году в налоговый кодекс уже вступили поправки с точки зрения реформы налога на прибыль, и упрощения налогового администрирования.

















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