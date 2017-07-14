Азиатский банк выделил 12 млн долларов на укрепление береговой линии Батуми

14.07.2017 21:20 В Батуми ведутся работы по обустройству новой прибрежной линии, говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии.



Проект предусматривает устройство берегоукрепительного сооружения примерно в два километра и восстановление побережья песчано-гравийной смесью. Кроме того, планируется построить 12 пешеходных мостов, которые свяжут восстановленное побережье с бульваром.



«Побережье Батуми подвержено сильной эррозии, повреждается как пляж, так и приморский бульвар. После окончания проекта будет решена существовавшая многие годы проблема, что будет содействовать развитию курортной инфраструктуры и положительно отразится на инвестиционной среде», — отмечается в сообщении.



Для обустройства новой прибрежной линии Батуми Азиатский банк развития выделил более 30 миллиона лари (порядка 12,4 миллионов лари). Работы планируется завершать в августе 2018 года.



Следует отметить, что в этом году зимние и весенние штормы нанесли значительный ущерб части Нового и Старого бульвара в Батуми. Местные власти тогда объяснили, что не будут проводить реабилитационные работы до тех пор, пока не будет укреплена береговая линия.



"Новости-Грузия"











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