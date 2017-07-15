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Georgian Airways не считают вопрос с Жуковским главной причиной решения РФ по рейсам


15.07.2017   15:27
Генеральный директор "Грузинских авиалиний" Гиви Давиташвили считает, что вопрос в связи с аэропортом Жуковский не может быть главной причиной ограничения российской стороной рейсов Тбилиси-Москва.

Ранее в Минтрансе РФ заявили, что ведомство ограничило полеты авиакомпании "Грузинские авиалинии" из Тбилиси в Москву, так как Тбилиси не согласовал полеты российской авиакомпании "Уральские авиалинии" из подмосковного аэропорта Жуковский в Грузию.

"Тема Жуковского аэропорта – это вообще отдельная тема. Разногласия появились из-за того, что мы считаем, что Жуковский аэропорт является тем же московским аэропортом и он ничем от него не отличается. Второе, по поводу данного аэропорта никакие переговоры между авиакомпаниями не проводились, и третье - на разногласия по поводу аэропорта Жуковский российская сторона уже ответила нам отказом осуществлять рейсы в направление Казани", - заявил РИА Новости Давиташвили.

По его словам, Москвой и Тбилиси уже давно согласовано количество рейсов, которые должны выполнять авиакомпании обеих стран. Давиташвили сообщил, что согласно договору обе стороны должны выполнять по 21 рейсу в неделю.

"Именно поэтому решение российской стороны было для нас неожиданным… вопрос конкуренции может быть одной из причин принятия такого решения, это скорее всего часть российской политики. Мы, представители авиакомпаний, смотрим на это как на бизнес, но, как мы видим, сторона РФ не рассматривает только бизнес и смотрит на это как на политическую часть", - добавил гендиректор.

"Новости-Грузия"





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